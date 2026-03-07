Calciomercato Lazio | In estate rivoluzione in attacco: torna di moda Ruberto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In estate la Lazio cambierà volto, soprattutto in attacco. Nonostante si sia integrato bene, il futuro di Maldini e l'eventuale riscatto resta incerto; Ratkov deve dare qualche segnale in più; mentre Dia e Noslin con ogni probabilità andranno altrove. La società monitora quindi nuovi (e vecchi) profili in vista del mercato estivo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dall'Argentina sono sicuri che il club biancoceleste non abbia mai smesso di seguire Agustín Ruberto, attaccante classe 2005 del River Plate. Dopo aver recuperato dall'infortunio al legamento crociato, ora l'interesse dei club europei può tornare vivo. Il suo nome era circolato dalle parti di Formello già a gennaio, ma non era l'unico club interessato (c'era anche il Porto di Farioli).

Il ventenne argentino ha già collezionato 21 presenze con la prima squadra dei Millionarios, segnando due gol. Numeri ancora limitati, ma che non raccontano completamente il suo potenziale. Ruberto ha brillato particolarmente in Nazionale, con l'Under 17 dell’Argentina ha realizzato 25 reti in 32 presenze.

Il centravanti argentino ha chances di giocarsi le sue carte al River Plate, mala concorrenza di Joaquín Freitas e Maximiliano Salas potrebbe non aiutare. Inoltre, il River Plate sembra si stia già guardando altrove. Sempre secondo lo stesso quotidiano, il valore del cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ma il River si è tutelato con una clausola rescissoria molto più alta: 30 milioni, che salgono a 35 negli ultimi giorni di mercato. La Lazio rimane alla finestra, ma per il momento non ha formalizzato nessuna offerta.