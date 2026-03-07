Lazio, ci risiamo: sei tra le più corrette, ma la più sanzionata della Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna a fare i conti con un primato poco piacevole: la squadra di Sarri, infatti, è la più punita d’Italia. Già nella stagione 2024/25 i biancocelesti avevano chiuso al 15° posto per falli commessi ma al primo per sanzioni disciplinari (86 gialli e 7 rossi, circa un cartellino ogni cinque falli). Anche con Sarri il trend non è cambiato e il tecnico non ha nascosto più volte il suo disappunto.

Le polemiche erano iniziate il 9 novembre, con il mancato giallo a Lautaro per un intervento duro su Zaccagni, episodio che Sarri aveva commentato con ironia. Da lì erano arrivate altre proteste: prima a Parma per le espulsioni di Zaccagni e Basic, giudicate troppo severe, poi a Bologna per un rosso mancato a Ferguson. In mezzo anche il dossier pubblicato dal club sui social, con dodici episodi arbitrali ritenuti sfavorevoli.

La Lazio, evidenzia il Messaggero, è tra le squadre che commettono meno falli in Serie A (283, seconda solo al Milan), ma resta la più sanzionata con 51 cartellini gialli e 7 rossi. In media i biancocelesti ricevono un cartellino ogni cinque falli, mentre alla Juventus ne serve più del doppio (uno ogni 11), al Napoli uno ogni 10 e alla Roma uno ogni 8. A livello europeo, inoltre, la Lazio è tra le squadre con più espulsioni, insieme a Chelsea e Rayo Vallecano, dietro solo all’Oviedo.

Questo ha portato Sarri a fare i conti con numerose squalifiche: sono già dieci i giocatori fermati per un totale di 16 turni complessivi. I più ammoniti sono Pellegrini e Zaccagni, entrambi a quota sei gialli. Paradossalmente, però, lontano dall’Olimpico la Lazio risulta una delle squadre più corrette d’Europa, segno di una certa mancanza di “malizia” nei momenti di difficoltà.