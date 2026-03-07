Formula 1 | Mercedes domina "col trucco?". Ferrari, Hamilton attacca la FIA
07.03.2026 09:24 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
Il clima in Formula 1 si è fatto subito rovente dopo le qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Le ultime f1 news che arrivano dal paddock parlano di una Ferrari F1 sgomenta per il distacco mostruoso dalla Mercedes. Su tutte le furie Lewis Hamilton che ha attaccano frontalmente il suo ex team ma anche e soprattutto la FIA. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON ATTACCA FIA E MERCEDES <<<