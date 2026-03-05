Lazio, Taylor fomenta il popolo biancoceleste: il messaggio social - FOTO
05.03.2026 12:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
© foto di www.imagephotoagency.it
"Non è ancora finita". Sono queste le parole scelte da Kenneth Taylor sul proprio profilo Instagram, il giorno dopo il pareggio della Lazio contro l'Atalanta. Il primo dei due match delle semifinali di Coppa Italia si è concluso per 2-2, con il ritorno alla New Balance Arena di Bergamo che sarà decisivo per decretare una delle due finaliste della competizione. La Lazio è reduce da un'ottima prova, tra più di un mese dovrà replicarla, migliorando però nei suoi difetti. In tal senso, sarà importante affidarsi ai propri capisaldi, ai propri leader tecnici e non. E ormai Taylor rientra tra questi.
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.