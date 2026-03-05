Lazio, Basic ancora out: ecco quando potrebbe rientrare
RASSEGNA STAMPA - L’ultimo test non ha dato l’esito sperato: Toma Basic non è rientrato tra i convocati per la sfida di ieri contro l’Atalanta all’Olimpico. Il centrocampista croato ha provato fino all’ultimo a rispondere alla richiesta di Maurizio Sarri di stringere i denti, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.
Nonostante la volontà di esserci, spiega il Corriere dello Sport, i fastidi ai tendini dell’adduttore non sono ancora del tutto superati e scendere in campo avrebbe comportato un rischio troppo alto.
Il croato continuerà ora il suo percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare a disposizione per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo, in programma lunedì all’Olimpico alle 20.45. Avrà così qualche giorno in più per smaltire definitivamente il problema muscolare e provare a riprendersi il posto da titolare nel ruolo di mezzala destra.