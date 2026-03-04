Lazio - Atalanta, le pagelle di Piantanida: "Maldini manda messaggi. Zac..."
Al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, Frank Piantanida ha svelato le sue stravaganti pagelle nel post partita andato in onda su SportMediaset. Di seguito i suoi voti.
“Continua l’apprendistato da punta centrale quale non è. Come continua? Nel primo tempo manda messaggi che non arrivano a nessuno, come quando scrivi alla ragazza che ti piace ma per 47 minuti c’è solo una spunta al messaggio, non lo legge. Risponderà? Risponderà nel secondo tempo, doppia spunta blu e assist. La storia può funzionare”. Maldini 6.5
“Il voto senza commento di Lazio – Atalanta". Dele-Bashiru 7
“Non segna da 3 mesi, nel frattempo si è rotto il muscolo l'addome con una lesione al muscolo obliquo, però quando ha giustificato la sconfitta contro il Torino perché pensava già alla Coppa Italia jha detto la verità. 11 contrasti, 4 falli subiti, 2 giocatori fatti ammonire: pensava a prenderle, più che darle, per la maglia e va bene così". Zaccagni 6.5”