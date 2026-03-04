Cucchi: "Atalanta più forte, ma la Lazio ha un grande cuore"
04.03.2026 23:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
È terminata con un pari la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. 2-2 all'Olimpico e dunque, le due squadre si giocheranno tutto nella gara di ritorno alla New Balance Arena.
Via social, con un post su "X", Riccardo Cucchi ha commentato così il match all'Olimpico: "L'Atalanta è sicuramente più forte. Ma la Lazio ha un grande cuore. Grande come quello dei suoi tifosi. Tweet laziale".
