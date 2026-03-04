Cucchi: "Atalanta più forte, ma la Lazio ha un grande cuore"

04.03.2026 23:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Cucchi: "Atalanta più forte, ma la Lazio ha un grande cuore"

È terminata con un pari la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. 2-2 all'Olimpico e dunque, le due squadre si giocheranno tutto nella gara di ritorno alla New Balance Arena. 

Via social, con un post su "X", Riccardo Cucchi ha commentato così il match all'Olimpico: "L'Atalanta è sicuramente più forte. Ma la Lazio ha un grande cuore. Grande come quello dei suoi tifosi. Tweet laziale".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE