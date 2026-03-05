Lazio, Cataldi in conferenza: "Lo spogliatoio è con Sarri. Tifosi? Rispettiamo le scelte"

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa, oltre a mister Sarri, è intervenuto anche Danilo Cataldi. Queste le parole del centrocampista sul momento della squadra e sulla prestazione contro l'Atalanta: “Inerente all’episodio in cui dico all’arbitro “ci stiamo giocando la vita”, è normale che dico una cosa del genere nell’ambito sportivo e inerente all’importanza della partita. Non metto a paragone una partita di calcio con quello che sta succedendo da altre parti. Ovviamente era inerente in ambito sportivo, riguardo la nostra stagione”.

“Peccato subire gol un minuto e mezzo dopo averli fatti, in delle situazioni che dobbiamo migliorare. Dopo aver segnato ci siamo abbassati troppo, stiamo parlando di una squadra con qualità importanti che è in Champions e che nei cambi mette dentro giocatori forti. Sono situazioni che dovevamo gestire meglio”.

“C’è amarezza per il pareggio, ma da una parte c’è un po’ di contentezza nel senso che dobbiamo essere questi qui: una squadra che lotta su ogni pallone, non dobbiamo essere quelli di Torino e Cagliari. Dobbiamo giocarci le nostre possibilità e così andremo a Bergamo. C’è amarezza per come è avvenuto il pareggio, ma dall’altra c’è contentezza. Per la Curva, è normale che giocare in un ambiente strapieno sarebbe stato diverso, avrebbero fatto qualcosa di bellissimo come sempre. Rispettiamo le scelte, sono queste. Cerchiamo di dare il massimo, stiamo provando a dare tutto”.

“Torino? Anche in campo ci siamo resi conto di aver fatto una prestazione brutta, quando non si ha qualcosa dentro si può parlare di tante cose ma, parlo tutti, si fa fatica a fare la prestazione. L’augurio che mi faccio è di essere questi, con questa cattiveria e voglia”.

“Spogliatoio? Non ci sono dubbi, la squadra è col mister. È un bel gruppo, coeso. Due settimane fa si sono fatte tre partite in una settimana. C’è stato un blackout a livello di motivazioni a Cagliari e Torino, non so perché e per questo si fa fatica anche a cercarla. È un gruppo unito, tranquillo. Stiamo bene insieme, a volte le stagioni sono complicate per vari fattori e bisogna provare a accettare le difficoltà e provare a superarle”.

“Gara di ritorno? Penso sia abbastanza banale trovare le motivazioni, parliamo di una classifica che recita 34 punti e siamo la Lazio. Si devono trovare, si sta facendo un campionato scadente in termini di punti. È normale che in Coppa Italia c’è la possibilità di alzare un trofeo e andare in Europa, ma le motivazioni in campionato vanno trovate assolutamente. Si è giocato contro una squadra forte, ma si deve trovare la motivazione e la voglia di vincere anche contro squadre inferiori”.

