IL TABELLINO di Lazio-Atalanta 2-2
Coppa Italia Frecciarossa | Andata semifinale
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ATALANTA 2-2 (46' Dele-Bashiru, 51' Pasalic, 87' Dia, 89' Musah)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (82' Belahyane); Isaksen (64' Cancellieri), Maldini (76' Dia), Zaccagni (76' Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (64' Kossounou), Hien, Kolasinac (75' Ahanor); Zappacosta, De Roon (64' Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (75' Sulemana), Zalewski; Krstovic (86' Scamacca).
A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV ufficiale: Sacchi; VAR: Gariglio; AVAR: Guida
Ammoniti: 24' De Roon (A), 65' Sarri (L), 65' Palladino (A), Pasalic (A), 90'+5' Hien (A)