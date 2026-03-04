Lazio - Atalanta, i tifosi a Ponte Milvio: "Estremo atto d'amore" - FT&VD
04.03.2026 20:25 di Christian Gugliotta
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
"Estremo atto d'amore". È questa la scritta apparsa sullo striscione esposto a Ponte Milvio dai tifosi biancocelesti. Sono già migliaia i laziali riunitisi intorno all'Olimpico prima della sfida tra Lazio e Atalanta, pronti a sfilare in corteo sotto la Curva Nord per continuare la contestazione nei confronti della società e, allo stesso tempo, sostenere la squadra di Sarri dall'esterno dello stadio. CLICCA QUI PER IL VIDEO
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.