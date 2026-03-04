Lazio, Bucchioni su Lotito: "È tutto surreale, non può fare così"
04.03.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca
Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l'ultima telefonata virale del presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha risposto a un tifoso biancoceleste. Di seguito le sue parole a riguardo: "La nuova telefonata di Lotito? Siamo nel 2026, un presidente e senatore non dovrebbe fare così. E' tutto surreale. perché continua a rispondere al telefono a numeri che non conosce? Ne avrà di telefonate ogni giorno, perché rispondere a queste chiamate?".
