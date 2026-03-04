Ex Lazio | Marcos Antonio, pronto il rinnovo con il San Paolo: i dettagli
04.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Marcos Antonio è pronto a legarsi al San Paolo fino al 2030. L'ex centrocampista della Lazio, passato ufficialmente al club brasiliano nei mesi scorsi con un accordo fino a metà anno, firmerà un prolungamento di contratto per altre quattro stagioni, come riportato da UOL Esporte. Fin qui ha collezionato 13 presenze con la squadra di Crespo, di cui è diventato un titolare inamovibile.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.