Lazio, De Grandis (Sky): "Lotito sta mancando di rispetto a una passione!"
In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha parlato del momento della Lazio tra la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta e l'ultima telefonata di un tifoso con il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Ogni volta che sento queste telefonate di Lotito penso che non abbia capito come interpretare il suo ruolo. Un presidente che da dello scemo a tutti gli allenatori che ha avuto è sconcertante. Io non vedo soluzioni e non vedo un progetto, se Lotito vuole rimanere si prenda le responsabilità delle sue scelte senza nascondersi".
"Lotito sta mancando di rispetto a una passione. Dal punto di vista dei risultati qualcosa ha portato, numericamente il suo periodo non è una disgrazia. Ma non c’è mai stato un progetto e non si è mai fatto aiutare per permettere alla Lazio di crescere. C’erano presidenti con possibilità economiche anche inferiori rispetto a Lotito, ma sono ricordati con affetto. Sta tutto nel come ti poni nei confronti dei tifosi".
"Per l'Atalanta di questa sera spero in una bella prestazione di Zaccagni, nel primo tempo contro il Torino ho visto qualcosina del vecchio Zaccagni".