Coppa Italia | Como - Inter a reti inviolate: si deciderà tutto al ritorno
03.03.2026 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si deciderà nella gara di ritorno in programma a San Siro chi tra Inter e Como staccherà il pass per la finale di Coppa Italia.
La gara del Sinigaglia finisce infatti a reti inviolate e quindi lascia apertissima la semifinale di ritorno. Poche emozioni nel match fatta eccezione per il palo colpito da Darmian e il gol divorato da Valle.
Appuntamento quindi per il 22 aprile alle 21.00 a San Siro per il match di ritorno.
