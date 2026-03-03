Lazio, Zaccagni punta l’Atalanta: “È forte, ma sappiamo come affrontarla”
03.03.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ai microfoni di SportMediaset, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato delle qualità dell'Atalanta, che i biancocelesti affronteranno in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole sulle squadra di Palladino: "L'Atalanta è una grande squadra, abbiamo visto la partita col Sassuolo ma anche la rimonta in Champions, hanno individualità importanti. In campionato ce la siamo giocati alla grande, un risultato che non meritavamo, quindi sappiamo benissimo come affrontare l'Atalanta".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.