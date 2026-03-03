Lazio, Sarri torna sul Torino: "È colpa di tutti, il calo è stato inaspettato"
In conferenza stampa, prima della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato sulla sconfitta di domenica contro il Torino di D'Aversa. Di seguito le sue parole: "Se domenica si è visto un atteggiamento così è colpa di tutti, della squadra, del tecnico, dello staff, della società e dell’ambiente. Poche settimane fa abbiamo fatto 3 partite di buon livello, era inaspettato questo calo di energie nervose e mentali. Domani abbiamo la riprova".
