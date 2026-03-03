FORMELLO - Lazio, tutti i dubbi di Sarri: sforzo Gila, Maldini ci prova

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutto in un allenamento. Le scelte delicate sono quelle legate al ritorno degli infortunati, ai calciatori non al meglio e recuperati per l'occasione. Gila e Pedro da ieri si sono allenati in gruppo, il centrale dovrebbe stringere i denti e affiancare Romagnoli al centro della difesa. Dall'Atalanta all'Atalanta, è fuori dalla sfida di campionato con i bergamaschi a causa di un'infiammazione rotulea del ginocchio sinistro. L'appuntamento di domani vale il sacrifcio e lo sforzo. Basic è ancora out (problema agli adduttori), qualche interrogativo rimane su Maldini, anche lui alle prese con una tendinopatia rotulea. È rimasto fuori dai convocati con il Torino, oggi comunque si è allenato con il resto dei compagni.

Per domani il ballottaggio è allargato, il tecnico ha diverse soluzioni, può riprovare Maldini falso nueve oppure utilizzare come centravanti uno tra Noslin e Dia. L'ultima sgambata di domani mattina risolverà il dilemma. Sulle fasce non sono in discussione Isaksen e Zaccagni. A centrocampo intoccabili Cataldi in regia e Taylor sul centrosinistra, per la maglia da mezzala opposta il dubbio è tra Dele-Bashiru e Belahyane. Stavolta potrebbe spuntarla il nigeriano. In difesa Tavares in vantaggio su Pellegrini a sinistra, Marusic inamovibile a destra. Potrebbe essere questo l'undici per la semifinale d'andata all'Olimpico.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Dia, Ratkov, Noslin, Pedro. All.: Sarri.