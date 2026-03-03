Atalanta, Palladino a Mediaset: "La Lazio avrà il dente avvelenato. Dobbiamo..."
Alla vigilia di Lazio - Atalanta, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il tecnico della Dea. Queste le parole di Palladino: "Affrontiamo una squadra che conosciamo bene, l'abbiamo affrontata recentemente e avranno il dente avvelenato e voglia di batterci. Dobbiamo ragionare sulla doppia sfida, saranno due gare importanti a distanza di tanto tempo l'una dall'altra".
"Cosa significa per voi la Coppa Italia? Ci teniamo in modo particolare, l'Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. È un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l'anno prossimo. Ci teniamo e l'abbiamo caricata nel modo giusto".
