Milan, Albertini ricorda la rimonta del '99: "Era una grande Lazio..."
RASSEGNA STAMPA - Domenica sera andrà in scena a San Siro il derby tra Milan e Inter. Una sfida da dentro o fuori per il Milan se vuole ancora restare aggrappato alla corsa Scudetto. L'ex rossonero Demetrio Albertini però rimane scettico. Ecco di seguito le sue parola rilasciate in un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport:
"Se vince campionato riaperto? Per me no, perché sette punti da recuperare sarebbero comunque tanti, specialmente con questa Inter che viaggia a mille in Serie A. Però, ecco, i nerazzurri dovrebbero poi stare attenti a non fare scivoloni".
I ribaltoni nel calcio però possono accadere, lo stesso Albertini è stato protagonista della rimonta del Milan sulla Lazio nel '99: "Nel calcio mai dire mai: io ho vinto uno scudetto da -7 a sette giornate dalla fine nel 1998-99, rimontando su di una grande Lazio. Noi le vincemmo tutte, loro ne persero due di fila con Roma e Juventus, e poi alla penultima giornata facemmo il sorpasso decisivo".