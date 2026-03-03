Lazio - Atalanta, Palladino e il gol contro Sarri: il retroscena in Serie B
RASSEGNA STAMPA - Sarri e Palladino si ritrovano. Secondo round stagionale, in totale saranno tre con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La seconda sfida sarà all'Olimpico, valida per la gara d'andata; la prima c'è stata a San Valentino, con la vittoria per 0-2 dei nerazzurri grazie ai gol di Ederson e Zalewski.
I due tecnici si erano già affrontati altre tre volte: prima nel novembre 2022, in un Lazio - Monza (1-0); poi ad aprile 2023, con la vittoria dei biancocelesti (2-0); e infine nel settembre 2023, con la sfida terminata in parità per 1-1. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, di precedente ce n'è anche un altro, con Palladino giocatore e Sarri allenatore.
Risale al 22 dicembre 2006, in Serie B. Era Juventus - Arezzo, finita 2-2 con il gol proprio dell'attuale allenatore dell'Atalanta (prima in bianconero). Adesso i due si giocano il futuro in Coppa Italia, entrambi in panchina.