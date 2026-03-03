Lazio, Petrucci (Sky): "Il rapporto tra Sarri e la società è teso. Il futuro..."
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato della situazione della Lazio, soffermandosi sul futuro di Sarri e sul rapporto tra il tecnico e la società biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"Non mi aspetto 'picconate' da parte di Sarri in conferenza stampa, è la vigilia di una partita importantissima e non mi aspetto nulla di roboante. Il rapporto tra Sarri e la società è teso, ma non da ieri. È da inizio stagione che è così: ogni tanto è arrivata qualche punzecchiatura, ma le intenzioni non sono cambiate. L’orientamento è di trascinarsi fino a giugno insieme".
"Sarri vuole restare fino a giugno e Lotito anche vuole rimanere con Sarri fino a fine anno. La squadra non sta giocando contro l’allenatore, le prossime partite possono cambiare le cose. Io non scommetterei un euro sulla possibilità di vedere il prossimo anno Sarri allenare durante il ritiro estivo".