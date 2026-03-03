Atalanta, Palladino aspetta Ederson e non solo: i dubbi verso la Lazio
03.03.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Palladino prepara la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico dell'Atalanta ritroverà Ahanor: si è allenato regolarmente, ha subito il problema influenzale che l'ha fermato negli ultimi giorni. È da valutare invece Ederson, ancora alle prese con un affaticamento muscolare.
Sicuramente non ci saranno Raspadori e De Ketelaere, che puntano a rientrare contro il Bayern Monaco. Il posto dietro a Scamacca (più avanti di Krstovic come centravanti) se lo giocano quindi Zalewski e Pasalic, in vantaggio su Samardzic e Sulemana. Cercano spazio dall'inizio anche Hien e Zappacosta.
