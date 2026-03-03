Lazio, la società sta spingendo Sarri alle dimissioni? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Matrimonio forzato. I soldi tengono insieme Sarri e la Lazio, almeno fino a fine stagione. La situazione è tra le più complicate, la stagione tra le peggiori degli ultimi vent'anni. Il tecnico ha un contratto 2,5 milioni di euro netti più bonus, per un totale di undici milioni lordi di stipendio. Per questo, come riportato da Il Messaggero, è convinto che la società voglia spingerlo all'addio.
In quel caso, Lotito si dovrebbe assumere la responsabilità di fronte ai tifosi, visto che Mau ha promesso a sé stesso e a tutto il suo staff che resterà fino a fine stagione, quando probabilmente avrà già un'altra squadra disposta a ingaggiarlo. Niente dimissioni, quindi. Non succederà come due anni fa, a marzo 2024. Ma l'idea della società è chiara.