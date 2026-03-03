Lazio, i conti sul mercato non tornano. Lotito ha sistemato il bilancio, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Mercato di gennaio da grandi incassi e plusvalenze, ma che non ha aiutato per niente Sarri e la squadra. L'ultima sessione ha peggiorato ulteriormente la Lazio, che ha perso pedine importanti che non sono state sostituite a dovere. Tante scommesse e poche certezze, giocatori non pronti con caratteristiche molto diverse e lontane dalle richieste del tecnico.

Come riportato da Il Messaggero, Lotito ha incassato ottanta milioni in sei mesi, spendendone solamente trenta. Nei prossimi mesi dovrà pagare anche le rate degli acquisti di Rovella, Pellegrini e Dia (11,3 milioni di euro, in estate scatterà il riscatto dopo due anni dalla Salernitana), ma intanto con le plusvalenze ha sistemato il bilancio.

E adesso il presidente ha anche un bel gruzzoletto da parte per prendere eventualmente un traghettatore o un vero e proprio sostituto esonerando Sarri (che non si dimetterà).