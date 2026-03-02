Lazio, il tifo organizzato e lo striscione davanti Forza Italia: il comunicato
Attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Instagram @match_day_sslazio, il tifo organizzato della Lazio ha fatto chiarezza sullo striscione esposto a piazza in Lucina davanti alla sede di Forza Italia con scritto: "Forza Italia, il laziale voterebbe sì, ma vota no! Ringraziate Lotito, senatore del vostro partito". Di seguito il testo e il post.
"Sta girando sui social la foto di uno striscione in cui si vuole far intendere che i tifosi della Lazio inviterebbero a votare "NO" al referendum. Teniamo a precisare che quello striscione non è opera di nessuno dei gruppi organizzati e che il referendum non è una scelta sul votare o meno un partito, ma una scelta di cambiare una parte importante della Costituzione. Per questo motivo invitiamo tutti ad andare a votare... NOI VOTEREMO SI!!".