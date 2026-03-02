Lazio tra le peggiori in Europa per gol segnati: il dato è sconcertante

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

I numeri dell'attacco sono impietosi. La Lazio fa tanta fatica a segnare, se non ancor prima a creare occasioni pericolose. Arrivati a marzo, dopo ventisette giornate di campionato, la squadra di Sarri ha realizzato 26 gol: è il sesto peggior dato della Serie A, meglio solo di Verona, Pisa (una partita in meno), Lecce, Cremonese e Parma. E anche rispetto al resto delle squadre in Europa, i biancocelesti hanno numeri bassissimi.

Tra le 96 squadre dei top cinque campionati europei, infatti, la Lazio si trova al 77esimo posto per gol fatti, al pari di Amburgo e Nottingham Forest. Peggio hanno fatto tutte squadre che nei rispettivi paesi lottano per non retrocedere e che hanno giocato meno partite dei biancocelesti, come Oviedo, Getafe, Rayo Vallecano e Alaves in Spagna (in 26 gare di Liga); Auxerre, Angers, Nantes e Metz in Francia (dopo 24 giornate di Ligue 1); Heidenheim, St. Pauli e Werder Brema in Germania (in 24 sfide di Bundesliga); e Wolverhampton in Inghilterra (l’unica eccezione, con 29 partite di Premier League).

Statistiche che attestano la mancanza di qualità e di incisività all'interno della rosa della Lazio, che in questa stagione sta toccando alcuni dei punti più bassi dell'era Lotito soprattutto per quanto riguarda la zona gol. Da tempo i biancocelesti non segnavano così poco, e ora fanno scuola (in negativo) anche in Europa.