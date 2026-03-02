PRIMAVERA | Lazio - Lecce, scelto l'arbitro: la terna completa
Nell'ultimo turno di campionato, la Lazio Primavera ha incassato un nuovo ko contro il Genoa, il secondo consecutivo. Dopo aver inanellato una striscia di ben 12 risultati utili, la squadra di Punzi ha messo il freno a mano, impantandosi al 14° posto e compromettendo la propria corsa alla zona play-off, ora distante sei punti.
Nel match valido per la ventottesima giornata, i biancocelesti saranno impegnati al Fersini contro il Lecce, attualmente sesto in classifica a più sei. Per la Lazio, dunque, sarebbe ancora più importante tornare a vincere, visto che, in caso di tre punti, il gap con i salentini verrebbe dimezzato.
La sfida, in programma mercoledì 4 marzo alle 12:00, sarà arbitrata da Carlo Esposito, fischietto della sezione di Napoli. Ad affiancarlo ci sarà la coppia di assistenti composta da Domenico Russo e Giuseppe Romaniello.