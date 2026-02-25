PRIMAVERA | Genoa - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa
La striscia d'imbattibilità della Lazio Primavera si è interrotta nell'ultimo turno di campionato, quando la Fiorentina si è imposta con un netto 4-1 sui biancocelesti. Questo ko ha frenato la squadra di Punzi che, comunque, resta ancora in piena corsa per un posto in zona play-off, distanti soli tre punti.
Nel prossimo match, valido per la 27esima giornata di Primavera 1, i capitolini proveranno a tornare al successo contro il Genoa, reduce da due sconfitte consecutive, ma con solamente un punto in meno in classifica rispetto alla Lazio.
La sfida, in programma alle 12:00 di venerdì 27 febbraio, sarà arbitrata da Riccardo Dasso della sezione di Genova. Ad affiancarlo ci sarà la coppia di assistenti composta da Simone Mino e Yassine El Hamdaoui.