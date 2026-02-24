Sanremo, Tommaso Paradiso come la Lazio: pizzicato dal VAR - FT
24.02.2026 22:17 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si è alzato finalmente il sipario sul Festival di Sanremo e, tra i 30 big in gara, c'è anche Tommaso Paradiso. Il cantante si è esibito sul palco dell'Ariston con la sua "I romantici" ma l'emozione della prima apparizione gli ha giocato un brutto scherzo.
Durante la discesa della scalinata Paradiso è infatti inciampato, situazione che gli ha fatto rimediare una bella revisione VAR al FantaSanremo. Musica e calcio vanno a braccetto e, come successo tante volte in stagione proprio alla Lazio, il suo punteggio sarà assegnato solo dopo revisione.
