Torino, Chiambretti: "Il salto di qualità non è stato fatto"
24.02.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Raggiunto dai microfoni di Sportitalia Piero Chiambretti ha detto la sua sulla situazione del Torino dopo l’esonero di Baroni.
“Cairo con il Torino non ha vinto nulla e questa situazione naturalmente lo vede come uno dei più grandi responsabili".
“Salvare il Torino ora significa vincere qualche partita e, da maggio, reinventare per la centesima volta una squadra che deve fare un salto di qualità. Che quest'anno è stato fatto, ma al contrario. Per fare un Torino forte non ci vogliono per forza campioni, bastano dei calciatori”.
