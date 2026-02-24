Lazio, Sabatini: "Questa squadra non è da 7° posto. Per ripartire deve..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini, per dire la sua sul momento della Lazio, partendo soprattutto dalle basi sulle quali poter costruire un futuro:

SITUAZIONE - "Quando Sarri smentisce l'obiettivo europeo ha ragione. La Lazio non è da settimo posto, vedendo anche le avversarie. Oggi ci sono 11 punti di differenza, ma ci stanno tutti. Quelle che stanno sopra sono tutte belle impostate, il prossimo anno può andare in difficoltà chi non riesce a entrare in Champions. Poi c'è il Bologna che può recuperare. La Lazio dovrà superare otto squadre, non è facile.

(RI)CRESCITA - "Questa squadra può crescere, ma solo con una politica di piccoli passi, programmazione e talenti da poter far crescere. Sulla base di 5/6 giocatori la Lazio deve ricostruire per riprendere una crescita interrotta rispetto a un anno fa. Oggi preferirei essere allenatore della Fiorentina piuttosto che della Lazio".

PROTESTA LAZIO - "La protesta merita i complimenti perché è sentita e civile, ma in Coppa Italia i tifosi devono andare. La squadra ne ha bisogno. Io la protesta la condivido, però per dimostrare l'amore verso una maglia a volte schiacci questa rabbia".