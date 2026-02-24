Lazio, altra impennata del titolo in borsa: tutti i dettagli
24.02.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Impennata immediata. Aperta la borsa, il titolo della Lazio ha continuato a salire. Il risultato è sempre più importante: alle ore 12, il prezzo è arrivato all’1,445, con un aumento totale del +4,33% (alle 11:55 ha toccato l’1,47). Solo a giugno 2020 si era registrato un numero simile. È la conseguenza delle voci sulla cessione del club uscite venerdì, che già in quel momento avevano aumentato la cifra come mai negli ultimi anni. E ora il prezzo sale ancora.