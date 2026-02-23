Liga, l'Osasuna vola... grazie alla Lazio: Lisci e Raul Moro sognano l'Europa

L'Osasuna si tinge anche un po' di bianconceleste. E questo non è un Osasuna qualsiasi. A Pamplona, nella Navarra, oggi si sogna l'Europa e gran parte del merito è dell'uomo seduto in panchina. Il suo nome è Alessio Lisci. Un profilo, forse, sconosciuto ai più ma con una storia di gavetta, di sacrifici e di cambiamenti che nell'arco di quasi 20 anni lo hanno portato dall'essere un giovane allenatore del settore giovanile della Lazio, a diventare il decimo allenatore italiano su una panchina di Liga e tecnico più promettente del panorama internazionale.

LISCI, UN PO' DI LAZIO A PAMPLONA - Alessio Lisci e il suo Osasuna oggi occupano la nona posizione in Liga. Sono reduci da 6 risultati utili consecutivi, l'ultimo il successo per 2-1 contro il Real Madrid di Arbeloa. Propone un calcio moderno, rapido e dinamico. Ha acquisito negli anni le competenze per sedere sulla panchina di una squadra di massima serie. Lo ha fatto retrocedendo con il Levante, ma anche salvando e rilanciando il Mirandès facendogli sognare la Liga.

LISCI E' LAZIALE? - Lisci rappresenta una piccola icona laziale dalle parti di Pamplona, almeno per il suo passato biancoceleste. Tempo fa fu protagonista di uno scambio di battute con Ancelotti che incalzandolo gli chiese: "Sei romano, ma sei della Roma?". Non arrivò alcuna risposta. Insomma, non esistono dichiarazioni ufficiali e chissà se arriveranno mai, tuttavia lui e non solo lui ci portano in qualche modo a simpatizzare per quell'Osasuna che sogna in grande e vuole l'Europa.

LISCI E RAUL MORO - Non solo lui. Perché da gennaio nell'Osasuna c'è un altro nome ben conosciuto dalle parti di Roma: Raul Moro. Venti presenze con la Lazio, l'ex Barcellona è cresciuto nella Primavera biancoceleste per poi girare in prestito dopo aver avuto l'occasione di giocare in Prima Squadra. Con il Real Oviedo nel 2023 tolse al Mirandès di Lisci il sogno di strappare una miracolosa promozione in Liga, durante la finale di ritorno dei playoff. Tre anni dopo è lo stesso Lisci a chiederne l'acquisto dall'Ajax, squadra in cui si era trasferito il classe 2002 in estate. E l'impatto è stato ottimo. Raul Moro ha giocato 4 partite e ha già servito 2 assist, uno di questi nel successo contro il Real Madrid, prendendo parte all'apice di un percorso che oggi vede anche lui protagonista al fianco di Lisci.