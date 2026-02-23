WOMEN | Lazio, gli impegni delle biancocelesti con le nazionali
23.02.2026 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Campionato in pausa, largo alle nazionali. Inizia il cammino di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno il prossimo anno il Brasile e in casa Lazio sono diverse le biancocelesti impegnate con le rispettive selezioni.
Il ct Soncin, per il doppio impegno con Svezia e Danimarca, ha convocato Francesca Durante, D’Auria, Oliviero e Piemonte. Reyes sarà impegnata col Panama, Bacic con la Croazia che sfiderà prima la Bulgaria e poi il Kosovo e infine, Connolly con l’Irlanda che affronterà Francia e Paesi Bassi.
