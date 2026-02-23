Serie A | Bologna - Udinese per superare la Lazio, ma non solo: il programma
23.02.2026 11:30 di Simone Locusta
Oggi si chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo le gare el weekend, restano le ultime due gare in programma. Nel pomeriggio andrà in scena il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, sfida chiave soprattutto in ottica salvezza.
In serata, invece, si affronteranno Bologna e Udinese. Qualunque sarà il risultato finale, una delle due compagini scavalcherà la Lazio in classifica, facendo sprofondare così i biancocelesti al decimo posto. Ecco di seguito il programma.
FIORENTINA - PISA (Ore 18:30)
BOLOGNA - UDINESE (Ore 20:45)
