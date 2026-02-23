Ex Lazio | Dalla Spagna: "Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagione"
di Andrea Castellano
In Spagna sono sicuri: Diego Simeone sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Secondo quanto riportato dalla programma spagnolo di El Chiringuito de Jugones, l'ex centrocampista della Lazio e l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid avrebbe un pre-accordo con la società nerazzurra per il prossimo anno.
L'affare tra le parti dovrebbe completarsi a fine stagione, con la fine del ciclo dell'argentino sulla panchina dei Colchoneros dopo quindici anni. La notizia però è da confermare, visto che l'attuale squadra di Chivu (arrivato in estate al posto di Inzaghi) è prima in campionato con dieci punti di vantaggio sul Milan secondo.
