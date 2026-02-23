Ex Lazio | Castellanos: "Con Baroni ci siamo divertiti. Segnavamo tanto e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista del Taty Castellanos sul canale YouTube di 'Agusneta y Teo DElia'. L'ex centravanti della Lazio, passato a gennaio al West Ham, ha parlato delle differenze tra Premier League e Serie A tornando sulla sua esperienza in biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Per me la Premier League è uno dei migliori campionati al mondo, soprattutto per il livello delle squadre, sono tutte forti. Il campionato italiano invece è molto difensivo, per me come attaccante era piuttosto difficile. Ci sono molte squadre che si chiudono dietro ed è molto complicato per la punta. Ma mi sono divertito moltissimo, amavo il campionato italiano. Qui in Inghilterra il calcio è più fisico, si attacca molto di più. Per un attaccante è più divertente”.

“Sono un giocatore diverso da un nove d’area di rigore, com'è stato Martin Palermo. Io sono più un centravanti del calcio di oggi, più moderno, che si muove tanto per cercare la palla. Sono quasi un falso nove. A me piace di più giocare con un altro attaccante, come per esempio fa l’Inter in Italia. Con Baroni alla Lazio mi sono divertito tantissimo perché giocavamo con due attaccanti, o con Pedro o con Dia. Giocavamo benissimo e segnavamo tanto, siamo arrivati anche primi in classifica in Europa League. Pedro negli ultimi anni ha iniziato a giocare dietro la punta e gli piace tantissimo”.

“Il difensore più difficile da affrontare? Bremer della Juventus, ma anche Danilo. Erano tosti, così come Bastoni dell’Inter, molto forte. Lazio - Atletico? Ricordo il gol di Provedel… una cosa assurda”.