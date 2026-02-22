Torino - Lazio, le probabili formazioni: Sarri sceglie il suo undici

A Torino prima della Coppa Italia. La Lazio ancora in trasferta, la seconda consecutiva dopo quella amara a Cagliari (0-0). Sarri in Sardegna ha perso di nuovo Rovella: ha una frattura alla clavicola, sarà fuori per circa un mese e mezzo. La sua assenza si aggiunge a quelle di Lazzari e Pedro, con la speranza di recuperare almeno uno tra Gila e Basic. Sono entrambi in dubbio, il vero obiettivo è quello di rientrare contro l'Atalanta. Contro i granata, davanti a Provedel in porta è previsto il ritorno di Nuno Tavares a sinistra, con Marusic a destra e Romagnoli insieme a uno tra Patric e Provstgaard al centro (in attesa di Gila). A centrocampo si rivedrà dall'inizio Cataldi in regia, con Taylor e uno tra Belahyane e Dele-Bashiru come mezzali (Basic in forse). In attacco può giocare di nuovo lo stesso tridente, con Isaksen, Maldini e Zaccagni. Partono più dietro e sperano in una maglia da titolare tutti gli altri: Cancellieri a destra, Ratkov e Dia al centro e Noslin a sinistra.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All.: Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.