Lazio, voci sulla cessione del club: il titolo in borsa vola a un prezzo altissimo

AGGIORNAMENTO 17:55 - La borsa ha chiuso (alle 17:30). E la Lazio si è fermata con un risultato impressionante. Dopo le continue voci relative alla possibile cessione del club, il prezzo delle azioni ha avuto un’impennata mai vista negli ultimi cinque anni. La cifra finale è di 1,35 (solo nel giugno 2021 era simile, ovvero l’1,34), con un aumento totale del 12,50%.

Sorride il titolo in borsa della Lazio. Dopo la pubblicazione della possibile cessione del club da parte di Cronache di Spogliatoio (circa alle 12:20), c’è stata un’impennata del 5,83% intorno alle 15:15, facendo salire il prezzo delle azioni all’1,27 (dati di Borsa Italiana). Poco prima, verso le 15, si era toccati l’1,28.

Un risultato importantissimo, praticamente mai visti negli ultimi giorni: solo una settimana fa, lo scorso 13 febbraio, si era raggiunto l’1,27. Ma una crescita di questa portata (anche superiore) non si registrava da quasi cinque anni: l'ultima volta era l’8 giugno 2021, quando il prezzo era arrivato fino all’1,344.

La Lazio, intanto, continua a tacere. Nessuna nota o comunicato di smentita, come invece era successo più volte in passato. La notizia è stata lanciata, ma a Formello, per ora, si resta a guardare. E intanto il titolo in borsa sale.