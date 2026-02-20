Lazio, Oddi: “L’Olimpico vuoto è triste. La situazione è particolare, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radiosei, l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato della situazione della Lazio. In particolare si è espresso sulla protesta dei tifosi e il progetto presentato dalla società biancoceleste per la riqualificazione del Flaminio. Di seguito le sue parole.

“Il Flaminio sarebbe totalmente diverso dal punto di vista emotivo rispetto all’Olimpico. A chi lo intesterei tra Chinaglia e Maestrelli? Sceglierei Tommaso indubbiamente. Lui è stato il massimo, rappresenta tutti noi e solo lui poteva tenere a bada quel gruppo. Quando è arrivato alla Lazio, Giorgio era preoccupato. Era molto in sintonia con Lorenzo, il predecessore di Maestrelli. Poi sono diventati come padre e figlio. Intestarlo a lui sarebbe il minimo che si possa fare”.

“Quella di Sarri è una situazione particolare. Da questa situazione ci rimette soltanto la squadra, i giocatori la subiscono. Vedere l’Olimpico così vuoto è davvero una tristezza. Quando entri in campo condiziona, certamente non è una spinta a dare qualcosa in più”.