NEWS | È morto Eric Dane: l'attore di Grey's Anatomy aveva 53 anni
20.02.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È morto Eric Dane. L'attore, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy, aveva 53 anni ed era malato di Sla. La sua scomparsa è stata confermata dalla portavoce Melissa Bank... <<< MORTE ERIC DANE >>>
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.