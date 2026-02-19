Cagliari, Pisacane ritrova in gruppo un giocatore: Lazio nel mirino
19.02.2026 19:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il Cagliari si è allenato al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione al match di sabato 21 febbraio all’Unipol Domus. Di seguito il report dell'allenamento odierno pubblicato dal sito ufficiale del club.
In vista della gara contro la Lazio, la squadra ha svolto una prima parte del lavoro in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Poi il trasferimento in campo: cambi di direzione, partite a tema e, a chiudere, una serie di partitelle a campo ridotto. Si è allenato regolarmente con il gruppo Michael Folorunsho.
Domani, venerdì 20 febbraio, nuovo allenamento fissato al mattino.