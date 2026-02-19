Ex Lazio | Maxi squalifica per Almeyda: cos'è successo
Il Siviglia dovrà fare a meno del proprio allenatore per un bel po' di tempo. Matias Almeyda, ex calciatore della Lazio e oggi allenatore del club spagnolo, ha ricevuto una maxi squalifica in seguito all'espulsione rimediata durante il match casalingo contro il Deportivo Alaves.
Nello specifico, il tecnico argentino è stato squalificato per sette giornate (circa 2 mesi). Il comunicato ufficiale del giudice sportivo ha spiegato la severità della sanzione come risultato della somma di più violazioni: due giornate per le proteste plateali rivolte al direttore di gara, una per il mancato abbandono immediato del terreno di gioco dopo l’espulsione, tre per atteggiamenti di disprezzo e mancanza di rispetto nei confronti del corpo arbitrale e un’ulteriore giornata per comportamento contrario all’ordine sportivo.