Delio Rossi avvisa: "Lazio, la Coppa Italia ora è una priorità. Ecco perché"
19.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, Delio Rossi ha parlato della stagione della Lazio, soffermandosi soprattutto sulla Coppa Italia. I biancocelesti, infatti, giocheranno contro l'Atalanta in semifinale dopo aver battuto il Bologna ai quarti. Di seguito le sue parole.
"Se si guarda all'andamento di questo campionato, la Coppa Italia diventa una priorità per la Lazio; darebbe la possibilità di alzare un trofeo che mantiene, da sempre, un valore speciale, oltre a consentire una qualificazione in Europa League che consentirebbe degli introiti di non poco conto a una società così importante. Riuscire a portare in bacheca quella coppa riscatterebbe, non da poco, una stagione piuttosto complicata".
