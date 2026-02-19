Lazio, lo stadio vuoto fa male a Lotito: ecco il danno economico
19.02.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Niente tifosi nemmeno alla prossima partita in casa. I gruppi organizzati della Lazio hanno annunciato che non si entrerà all'Olimpico per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, come già successo prima contro il Genoa e proprio con i nerazzurri. Anche il 4 marzo, quindi lo stadio sarà praticamente vuoto.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il presidente Lotito sarà un altro danno economico non indifferente. Si tratterà di una perdita di circa un milione e mezzo di euro visto che, secondo la proiezione del quotidiano, tra due settimane non ci saranno più di 10mila spettatori all'Olimpico, contro i 45mila previsti.