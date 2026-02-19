Trasferte vietate: la sentenza del Tar per Napoli, Fiorentina e Roma
Niente da fare, i tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina non potranno andare in trasferta fino al termine della stagione. Dopo la prima sentenza arrivata nelle scorse settimane ora è arrivata anche la decisione del TAR del Lazio che ha confermato di fatto il divieto.
I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato.
