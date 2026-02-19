Lazio, Zaccagni è sempre più vicino al rientro: l'indizio social - FOTO
19.02.2026 08:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
La Lazio vuole rimettere insieme i pezzi, ma per farlo ha bisogno di ritrovare quello più importante: il capitano Mattia Zaccagni. L'esterno biancoceleste non scende in campo dalla sfida di Lecce del 24 gennaio, ma la squadra ha bisogno di lui.
Manca sempre meno al suo rientro in campo, la sabbia nella clessidra è quasi scesa del tutto. L'indizio lo ha dato proprio Zaccagni, tornato in gruppo nella giornata di mercoledì, il quale ha pubblicato sui propri profili social una foto che lo ritraeva in allenamento, con due emoji che lasciano presagire un rientro non poi così lontano. Di seguito la foto.
