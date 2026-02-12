Lazio, Taylor punta la semifinale di Coppa Italia: il post social - FOTO
12.02.2026 18:30 di Simone Locusta
Kenneth Taylor ha siglato il gol decisivo ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ma la strada è ancora lunga. L'obiettivo è andare avanti, il prossimo step è la semifinale. Il nuovo acquisto biancoceleste lo sa bene e punta proprio la doppia sfida contro l'Atalanta, come evidenziato dal suo ultimo post pubblicato sui social. La Lazio è tra le ultime quattro squadre nelle competizione e solo due partite la separano dalla finale.
