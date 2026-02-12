Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 27ª giornata di Serie A

La Lega ha annunciato le date e gli orari della 27ª giornata di Serie A. La Lazio affronterà il Torino in trasferta domenica 1 marzo alle ore 18. La partita sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Di seguito il calendario completo.

1/3/2026 Torino - Lazio, ore 18:00 (DAZN/SKY).

