Lazio, Rambaudi: "Vittoria merito di Sarri, ha saputo tenere la squadra unita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha commentato la vittoria della Lazio che, ai calci di rigore, ha battuto il Bologna staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia: “Io penso che sia la vittoria di un allenatore che ha tenuto in mano una situazione difficile, una squadra, e dei giocatori che in una situazione difficile si sono compattati, in campo e fuori, con l’allenatore e i tifosi. Parliamo di una squadra che in campo ci sta con la testa, le gambe e il cuore. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, già a partire con la gara con la Juve".

"Pedro stava facendo una buona gara, molto vivo, motivato. La speranza ovviamente è che non si sia fatto male".

"Per me l’ambiente si è compattato ancora di più con il fatto Romagnoli, perché sono usciti tutti alle scoperto e si sono visti chiaramente gli errori che sono stati fatti. La figura di Maldini ha dato qualcosa in più nell’efficacia delle giocate offensive. Tra i migliori? Dele-Bashiru, Noslin e Maldini, per come si è integrato, per la personalità e per come si sta adattando al nuovo ruolo”.

